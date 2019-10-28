  • Оппозиционер Фернандес побеждает на выборах в Аргентине

    28 октября 2019, 05:58

    Александра Каширина

    Оппозиционный кандидат в президенты Аргентины Альберто Фернандес лидирует на выборах. Об этом сообщил ТАСС.
    Оппозиционер Фернандес побеждает на выборах в Аргентине

    Фернандес, представляющий левоцентристкую коалицию, после подсчета голосов с 90,92% участков набирает 47,82%. За действующего президента Маурисио Макри было отдано 40,67% голосов.

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    Следует отметить, что для победы в первом туре кандидату, заручившемуся наибольшей поддержкой населения, необходимо набрать более 45%.

    Действующий резидент Аргентины Маурисио Макри признал победу Альберто Фернандеса и пригласил его на встречу в понедельник для того, чтобы обсудить передачу дел.

    Фернандес вступит в должность 10 декабря.

    Ранее в СМИ сообщалось, что Колумбия, Аргентина, Бразилия и США могут не признать результаты выборов в Боливии, так как, по их мнению, они могут не выражать волю народа Боливии. Недавно в нескольких городах прошли протесты граждан против мошенничества на выборах.