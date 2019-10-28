Оппозиционер Фернандес побеждает на выборах в Аргентине

Фернандес, представляющий левоцентристкую коалицию, после подсчета голосов с 90,92% участков набирает 47,82%. За действующего президента Маурисио Макри было отдано 40,67% голосов.

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Следует отметить, что для победы в первом туре кандидату, заручившемуся наибольшей поддержкой населения, необходимо набрать более 45%.

Действующий резидент Аргентины Маурисио Макри признал победу Альберто Фернандеса и пригласил его на встречу в понедельник для того, чтобы обсудить передачу дел.

Фернандес вступит в должность 10 декабря.

Ранее в СМИ сообщалось, что Колумбия, Аргентина, Бразилия и США могут не признать результаты выборов в Боливии, так как, по их мнению, они могут не выражать волю народа Боливии. Недавно в нескольких городах прошли протесты граждан против мошенничества на выборах.