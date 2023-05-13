Мир 13 мая 2023, 13:26 Оппозицию Турции упрекнули в отпугивании туристов из России Глава МИД Турции Чавушоглу обвинил оппозицию в оттоке туристов из России РИА «Новости»

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Предвыборные обещания кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу присоединиться к санкциям против России отпугнуло большую часть туристов. Компенсировать убытки за счет Евросоюза, США или НАТО не получится. Об этом в эфире телеканала VTV заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Он подчеркнул, что оппозиционный кандидат так и не смог объяснить, какая выгода для страны во введении санкций против России. От этих заявлений эффект виден уже сейчас, когда традиционный высокий майский поток туристов из России снизился.

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«Они поехали в Дубай, Таиланд и Египет. Все из-за заявлений Кылычдароглу. Кто нам покроет убытки в сфере туризма? О ЕС забудьте, об Америке забудьте, а о НАТО — тем более», — заявил Чавушоглу.

В минувшую пятницу, 12 мая, кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил о вмешательстве России в предвыборную кампанию. Он подчеркнул, что речь идет о распространении фейковых видео и пропагандистских постов в социальных сетях со стороны российских пользователей.

Чавушоглу заявил, что подобные обвинения в адрес России несправедливы и ложны. Как сообщил «Царьград», глава внешнеполитического ведомства отметил, что выборы в стране всегда проходили дипломатично и прозрачно, поэтому все подобные заявления не соответствуют действительности.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также осудил своего конкурента на предстоящих выборах и подчеркнул, что намерен защитить Россию от необоснованных и ничем не подтвержденных обвинений.