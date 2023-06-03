Мир 03 июня 2023, 12:50 Оппозицию на Украине обвинили в невыполнении всех программ МВФ Депутат Рады Гетманцев: Украина не выполнила до конца ни одной программы МВФ Freepik

Читать 360tv в

Из-за действий оппозиции Украине не выполнила до конца ни одной программы Международного валютного фонда, заявил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. В интервью украинскому изданию UBR он рассказал, что в стране больше нет единства, о котором говорили раньше.

По словам депутата, на Украине «полностью восстановился политический процесс», и единство, о котором говорили раньше, приобрело скорее номинальный характер. Появились оппозиционеры, и именно в их действиях Гетманцев увидел причину срыва выполнения программ МВФ.

Реклама

«Это притом, что все структурные маяки должны быть выполнены, иначе программа дальше не реализуется, и следующий транш финансирования МВФ не приходит», — отметил глава налогового комитета Рады.

Он напомнил, что с прошлого февраля Украина получила около 50 миллиардов долларов. Из них МВФ предоставил лишь 5,6 миллиарда.

Ранее руководство организации пообещало рассмотреть вопрос о выделении дополнительной финансовой помощи украинским властям. МВФ может выделить им еще 900 миллионов долларов, сообщил RT.

В конце мая стало известно, что Украине напомнят о задолженностях перед Международным валютным фондом. Страну в переговорах представят сотрудники Минфина, Минюста, Нацбанка и других ведомств.