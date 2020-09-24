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    24 сентября 2020, 19:31

    Оппозиция заявила, что прекратила полномочия Лукашенко

    Арина Гудилова

    Координационный совет (КС) белорусской оппозиции заявил, что проведя инаугурацию, Александр Лукашенко прекратил свои полномочия в качестве главы республики. Там призвали власть к переговорам.
    Оппозиция заявила, что прекратила полномочия Лукашенко

    Такое заявление опубликовал на своем сайте КС. В сообщении подчеркивается, что фальсификация выборов президента 9 августа доказана, поэтому белорусский народ не принял решение ЦИК о победе Лукашенко.

    Координационный совет выступает с общественной инициативой создания в своем лице переговорной площадки для преодоления разразившегося кризиса исключительно в правовом поле

    Координационный совет

    В совете отметили, что по закону полномочия главы государства начинаются с момента вступления в должность и прекращаются с момента принесения присяги новоизбранным президентом.

    «С принесением 23 сентября 2020 года присяги Александром Лукашенко устранены все правовые основания его законного и легитимного пятого срока пребывания в должности Президента <…> Легитимность шестого срока не признается большинством белорусов, требующих новых прозрачных выборов», — говорится в сообщении.

    Координационный совет призвал белорусскую власть к переговорам, чтобы не допустил раскола среди населения.

    Новости SMI.FM