Оппозиция заблокировала парламент Армении, требуя отставки Пашиняна

В Ереване сторонники оппозиционного Движения спасения родины полностью заблокировали парламент Армении. Они готовы пропустить в здание премьер-министра Никола Пашиняна, если он согласится на отставку и проведение досрочных выборов.

Демонстранты, как сообщил портал «Sputnik Армения», установили две палатки у служебного входа в парламент на улице Демирчяна. Там же они возвели баррикады из мусорных контейнеров.

К парламенту прибыли силовики. Обстановка на месте спокойная, уточнил корреспондент издания. Несколько сотен полицейских и спецназовцев не предпринимают активных действий, подтвердил «Интерфакс».

С улицы Демирчяна в парламент обычно въезжают машины спикера парламента и премьер-министра, отметило агентство.

С 25 февраля также перекрыт основной вход в здание с проспекта Баграмяна. Сторонники оппозиции установили там палатки, в которых круглосуточно дежурят.

9 марта вице-спикер парламента Ален Симонян заявил, что решение об отставке главы Генштаба армии Оника Гаспаряна вступило в силу. Этого добивался Никол Пашинян, обвинивший членов Генштаба в попытке военного переворота.

Конфликт начался с того, что премьер уволил замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, заочно поспорившего с Пашиняном об эффективности российских «Искандеров». После этого Гаспарян и другие военные потребовали от Пашиняна уйти в отставку.