Оппозиция в Хорватии сочла введение евро в стране контрпродуктивным

В Хорватии выступили против перехода страны на евро. Председатель оппозиционной партии «Движение за отечество» Иван Пенава назвал контрпродуктивным планируемое введение этой валюты в качестве национальной.

«В условиях нестабильности на мировых рынках, в частности [роста] инфляции и экономического кризиса, введение евро это последнее, что нам нужно в настоящий момент», — привел ТАСС слова политика.

Такой шаг, по его мнению, заводит Хорватию в новое государственное сообщество. Пенава напомнил о последствиях подобных решений для страны в прошлом.

В Хорватии переход на евро в качестве официальной валюты запланирован на 1 января 2023 года.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО нужно отложить до окончательного разрешения проблем на Балканах. Он пояснил, что речь в этом случае идет об избирательном законодательстве Боснии и Герцеговины, где хорваты лишены права голоса. В противном случае парламент республики не станет ратифицировать прием в альянс новых членов.