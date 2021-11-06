Оппозиция в Грузии дала властям 24 часа на госпитализацию Саакашвили

Оппозиция дала властям Грузии 24 часа на то, чтобы госпитализировать экс-президента Михаила Саакашвили в гражданскую больницу. В противном случае они собираются собрать еще более масштабный митинг в Тбилиси на площади свободы 8 ноября. Такое заявление сделал глава оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия.

Свое заявление, как сообщил ТАСС, Мелия сделал на митинге у стен тюрьмы в городе Рустави, где содержится Саакашвили. Акция состоялась в субботу, 6 ноября. Ее организаторы пообещали сделать протесты бессрочными и продолжать их, пока требования не будут выполнены. Ближе к ночи участники разбили у тюрьмы палатки и решили ночевать на улице.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября текущего года. Он вернулся на родину прямо перед муниципальными выборами. В тот же день политик был арестован. Его поместили в тюрьму в городе Рустави, где Саакашвили объявил голодовку. Он называет себя политическим заключенным. Минюст предлагает перевести его в тюремную больницу, но он со своими адвокатами настаивает на переводе только в частную клинику.

Лечащий врач Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что его состояние ежедневно ухудшается. Медики проводят экстренные консилиумы с участием невропатолога, а также специалиста по критической медицине. В целом с Саакашвили работают 11 консультантов, которые регулярно осматривают больного, передает RT.