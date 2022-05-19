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    19 мая 2022, 22:36

    Оппозиция устроила массовое шествие в центре Еревана — СМИ

    РИА «Новости»: в центре Еревана оппозиция устроила массовое шествие

    Полина Созыкина

    Оппозиционные силы Армении устроили массовое шествие в центре Еревана, на одной из главных улиц города. Об этом сообщило РИА «Новости». Люди несли флаги страны, из колонки на машине играла национальная музыка.

    Оппозиция устроила массовое шествие в центре Еревана — СМИ

    Полиция освободила для митингующих коридор, чтобы толпа могла беспрепятственно пойти по проезжей части, препятствия шествию не чинили.

    У гостиницы в центре Еревана, где на тот момент находился президент Литвы Гитанас Науседа, один из лидеров оппозиции Ишхан Сагателян залез на машину и заявил, что премьер-министр Армени Никол Пашинян не может представлять страну на международной арене.

    Акции протеста проходят в Армении по всей стране с 25 апреля. Митингующие убеждены, что политика правительства страны грозит потерей государственности и угрожает существованию Нагорного Карабаха.