Оппозиционные силы Армении устроили массовое шествие в центре Еревана, на одной из главных улиц города. Об этом сообщило РИА «Новости». Люди несли флаги страны, из колонки на машине играла национальная музыка.

Полиция освободила для митингующих коридор, чтобы толпа могла беспрепятственно пойти по проезжей части, препятствия шествию не чинили.

У гостиницы в центре Еревана, где на тот момент находился президент Литвы Гитанас Науседа, один из лидеров оппозиции Ишхан Сагателян залез на машину и заявил, что премьер-министр Армени Никол Пашинян не может представлять страну на международной арене.

Акции протеста проходят в Армении по всей стране с 25 апреля. Митингующие убеждены, что политика правительства страны грозит потерей государственности и угрожает существованию Нагорного Карабаха.