Оппозиция Украины потребовала у Зеленского обосновать санкции против МГУ и Эрмитажа

Ее членов интересует, что Украине может угрожать со стороны российских музеев и университетов, а также почему она боится культурных и образовательных контактов с Россией. В заявлении указывается, что президент и его команда не смогут обосновать мотивы данного поступка.

Ранее сообщалось, что еще несколько российских организаций попали под санкции Украины, которые ввел еще в 2017 году бывший президент Петр Порошенко. В их числе оказались Государственный музей «Эрмитаж» и Московский государственный университет имени Ломоносова.