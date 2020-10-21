Оппозиция разработала план на случай, если Лукашенко останется

В понедельник, 26 октября, истекает срок ультиматума, который выдвинула экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. От имени оппозиции она требует от властей выполнить три пункта:

— президент должен объявить об уходе,

— насилие на улицах должно полностью прекратиться,

— всех политзаключенных должны освободить.

Если эти требования не будут выполнены, Тихановская пообещала общенациональную забастовку.

По словам Латушко, план действий оппозиции одобрен всеми ее лидерами, прежде всего, штабом Тихановской. Детали он раскрывать отказался.

Латушко добавил, что к сроку истечения ультиматума оппозиция будет наращивать свою активность. И каждый день от нее властям «будут поступать четкие сигналы».

Массовые протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа.