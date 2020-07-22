Оппозиция призвала Зеленского уйти в отставку
Свое заявление «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала на сайте. В партии напомнили, что днем на депутата франции Олега Волошина напали перед Верховной Радой. Его и его помощницу облили зеленкой, а также угрожали в присутствии полиции.
В партии подчеркнули, что данный инцидент символизирует о «неспособности действующей власти обеспечить конституционный правопорядок и защитить не только простых граждан, но и лиц, исполняющих функции государства».
«„Оппозиционная платформа — За жизнь“ требует, чтобы беспомощные и провоцирующие разгул национал-радикализма Зеленский и его команда подали в отставку», — подчеркивается в заявлении.
Ранее на Украине мужчина захватил в заложники целый автобус людей. Инцидент обошелся без жертв. Захватчика задержали.