Мир 27 мая 2023, 18:21 Оппозиция пообещала не ограничивать въезд для россиян в Турцию после победы Кылычдароглу Оппозиция опровергла слухи о запрете въезда для россиян в Турцию после победы Кылычдароглу Википедия

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Турция не станет вводить какие-либо ограничения для туристов из России, если на выборах победит оппозиционный политик Кемаль Кылычдароглу. От этом сообщил ТАСС источник в Народно-республиканской партии.

Он отметил, что утверждения о возможном ограничении въезда для россиян в случае победы Кылычдароглу оторваны от реальности.

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«У нас нет никаких планов вводить ограничения на поездки туристов из России на турецкие курорты. Все это не соответствует действительности», — сказал собеседник агентства.

Центр ORC провел опрос почти четырех тысяч жителей Турции, в соответствии с его результатами Кылычдароглу одержит победу над Эрдоганом с минимальным отрывом.

Второй тур выборов президента проведут в Турции в воскресенье, 28 мая. Первый тур выборов провели 19 мая. По его итогам за Эрдогана проголосовали 49,52% жителей страны, а у его конкурента 44,88% голосов. В решающем втором раунде победителем станет тот, у кого будет наибольшее количество голосов избирателей.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления выразил уверенность в своей победе во втором туре выборов главы государства.