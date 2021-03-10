Оппозиция показала свой проект новой Конституции Белоруссии

Оппозиция Белоруссии подготовила проект новой Конституции страны. Он подразумевает переход республики с президентской формы правления на парламентскую.

10 марта состоялась пресс-конференция, посвященная проекту главного закона страны. Новая Конституция оппозиции отличается от версии, которая действует сейчас, рядом важных пунктов. Главный — переход государства с президентской формы правления на парламентскую:. Это подразумевает, что назначать премьер-министра, утверждать правительство, принимать законы и постановления будет именно парламент страны.

«Правительство, в свою очередь, будет отчитываться перед парламентом. Президент в этой системе будет выполнять представительские функции: представлять страну на международной арене, выступать арбитром между парламентскими фракциями в ситуациях, когда они не смогут сами договориться о составе правительства, и ряд других», — заявил член рабочей группы по формированию проекта Конституции Валерий Жураковский.

В проекте документа сказано, что президента будет избирать народ на пятилетний срок, при этом один человек не может занимать пост главы государства более двух сроков за свою жизнь. Кроме того, документ предложил сделать единый день выборов — последнее воскресенье октября последнего года полномочий президента.

Еще одно важное изменение, которое предложила оппозиция, касается подхода к местному самоуправлению: по проекту Конституции руководителей местных исполкомов должны выбирать депутаты, которых ранее выбрали жители этих территорий.

Чтобы в республике появилась независимая судебная система, оппозиция предлагает создать Национальный совет правосудия, который будет решать вопросы кадровых назначений судей. Две трети его членов будут избираться съездом судей, а одна треть — коллегией адвокатов.

Оппозиция также предложила изменить государственные символы Белоруссии. Новым флагом республики должен стать БЧБ (бело-красно-белый), а девизом — «Живе Беларусь».