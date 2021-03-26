Оппозиция переложила бы вину на власть за возможный террористический акт в Киеве, который предотвратило главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД. В этом не сомневается президент Белоруссии Александр Лукашенко.

На встрече с бывшим послом России в Минске Дмитрием Мезенцевым Лукашенко заявил, что при взрыве могло погибнуть и пострадать много людей. Глава республики пообещал, что радикальной оппозиции в стране «спуску не будет, потому что может быть хуже».

«Негодяи жуткие. Я говорил, что качать они нас будут по-разному. Мы фиксировали и фиксируем эти направления, где они уже переходят красную линию», — привело слова Лукашенко БелТА.

Он проанализировал ситуацию и понял, что среди «протестунов» много заблудших. Тем не менее не все идиоты, уверен президент. Эти «думающие оппозиционеры» видят, что беглецы сели на «денежные потоки» в Литве, Польше, на Украине.

Макей сказал Лукашенко, что протестующие сняли бы с себя вину за возможный взрыв: «И на власти свалили бы». Лукашенко с ним согласился.

Полиция задержала 26 марта 35-летнего мужчину, который планировал устроить теракты, в том числе у воинской части. Для этого подозреваемый заложил самодельную бомбу в мусорном баке рядом с детской площадкой, а вторую повез на машине в другой район.

Оппозиция 25 марта анонсировала массовые акции в городах Белоруссии в честь Дня воли. Специальную технику пригнали к резиденции Лукашенко. Внутри некоторых машин сидел личный состав на случай обострения обстановки.