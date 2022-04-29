Оппозиция организовала шествие по Еревану с требованием отставки Пашиняна

Армения переживает новый всплеск протестной активности. Причиной стали заявления премьер-министра республики Никола Пашиняна о продолжении переговорного процесса по Нагорному Карабаху. Такая позиция не устроила оппозиционную партию «Честь имею» и сторонников движения «Сопротивление». Об этом сообщил «Sputnik Армения».

Лидер оппозиционной фракции «Честь имею», бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявил, что сейчас главная цель борьбы не за лидерство, а за сохранение страны.

Он подчеркнул, что в ближайшую субботу даст пресс-конференцию, где расскажет о продолжении борьбы.

Акции протеста в Армении проходят с начала недели. Шествия проходят в разных регионах страны. Депутат от блока «Айастан» Артур Хачатрян заявил, что сейчас власти вместо того, чтобы дать отпор врагу начинают говорить о примирении и уступках.

«Поймите, мы не против мира. Но в таком слабом уязвимом состоянии он невозможен», — пояснил он.

По словам депутата, сейчас необходимо оказать сопротивление тандему Азербайджана и Турции, иначе Армению уничтожат.