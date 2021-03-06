Оппозиция окружила резиденцию президента Армении

Протестующие в Ереване окружили резиденцию президента Армении Армена Саркисяна. Видеозапись с места событий опубликовал Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

Митингующие собрались у ворот, они не конфликтуют, играет музыка. Силовики оцепили резиденцию, но протестующие не подходили к зданию.

Оппозиция вышла на акцию в поддержку требования Генштаба Вооруженных сил отправить премьера Никола Пашиняна в отставку, написал Telegram-канал «Sputnik Армения». Сторонники военных уже провели акцию рядом со зданием Минобороны, а потом устроили автопробег к резиденции президента.

Саркисян планировал встретиться с митингующими. Однако позже он перенес мероприятие на 7 марта.

Оппозиция в Ереване продолжает требовать отставки Пашиняна. А бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил о готовности участвовать во внеочередных выборах премьер-министра страны. Политолог Андрей Арешев сказал, Кочарян — едва ли не единственный из крупных политиков, кто сможет привести Армению хоть к какому-то «подобию выхода из катастрофический ситуации, в которой она сейчас оказалась по вине Пашиняна и его команды».