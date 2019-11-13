Оппозиция обвинила СБУ в слежке за депутатами Рады

Депутат украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива намерен потребовать у президента Владимира Зеленского и Службы безопасности Украины (СБУ) объяснений по факту незаконной слежки за нардепами.

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По данным газеты «Известия», Кива заявил, что СБУ следит за его товарищами по партии и собирает данные для уничтожения оппозиции.

На сайте партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» опубликовано обращение к директору Государственного бюро расследований (ГБР) с просьбой возбудить уголовное дело на основании опубликованной в СМИ информации о слежке СБУ за депутатами, которые не являются фигурантами уголовных дел.

«Им не сообщалось о подозрении, и в отношении них Верховная рада не давала разрешения на привлечение к уголовной ответственности», — сказано в заявлении оппозиции.

Обвинения в адрес СБУ со ссылкой на источники выдвинул на своей странице в Facebook журналист Андрей Павловский. Он также назвал ответственных за негласные оперативные действия по отношению к оппозиционным депутатам.

«В частности, ответственными за их проведение определены два заместителя главы СБУ Александр Дублик и заместитель главы СБУ, генерал-майор Анатолий Калюжняк. Восьмого ноября 2019 года Александр Дублик был уволен из СБУ», — сообщил Павловский.