Мир 11 апреля 2023, 23:30 Оппозиция Молдавии заявила о недостаточности диалога между Кишиневом и Приднестровьем Оппозиция Молдавии: диалог между Кишиневом и ПМР идет только на уровне правительства РИА «Новости»

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Вице-спикер парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча заявил, что диалог между Кишиневом и Тирасполем идет только на уровне правительства. Этого, по его мнению, недостаточно для урегулирования приднестровского конфликта. Свою позицию политик обозначил в эфире телеканала Vocea Basarabiei, отметило РИА «Новости».

Батрынча отметил, что приднестровская проблема требует не только комплексного решения, но и очень ответственного и профессионального подхода.

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«Очевидно, что необходимо политическое соглашение между берегами Днеста, но сегодня мы видим, что нет ни диалога, ни рабочей группы, а есть только одна на уровне правительства», — резюмировал политик.

Он подчеркнул, что если раньше предпринимались шаги по сближению обоих берегов, то сейчас этот процесс поставлен на паузу, несмотря на заявления властей об урегулировании конфликта.

Батрынча сказал, что он уже был свидетелем подобного рода документов, но они слишком серьезны, чтобы говорить об этом только декларативно. Нужно видеть саму концепцию, чтобы участвовать в ее разработке. И этот процесс должен быть основан на широком участии, отметил молдавский политик.

Ранее сообщалось, что в Приднестровье решили разработать уголовно-процессуальный кодекс по российскому образцу. Документ составит Верховный совет ПМР.