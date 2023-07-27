Мир 27 июля 2023, 23:45 Оппозиция Грузии взбунтовалась после новостей о прибытии в Батуми лайнера с россиянами РИА «Новости»

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Грузинские оппозиционеры недовольны остановкой круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту в порту Батуми. Об этом сообщило РИА «Новости».

Astoria Grande 22 июля отправился из Сочи в Турцию через Батуми. По словам грузинских представителей оппозиции, судно может подпадать под международные санкционные ограничения.

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Кроме того, по мнению оппозиционеров, находящиеся на круизном лайнере россияне являются нарушителями грузинского закона «Об оккупации». До этого они были в Абхазии и Южной Осетии, которые для страны являются оккупированными.

В агентстве морского транспорта Грузии поспешили прояснить ситуацию и заявили, что Astoria Grande осуществит обычный коммерческий рейс, поэтому не подпадает под санкции.

«Он зарегистрирован на Сейшельских островах от имени компании Goodwin Shipping Limited и не подпадает под международные санкции», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно о драке между россиянами и жителями Батуми. Местные граждане напали на гостей, потому что те пожаловались на отсутствие электроэнергии в элитном жилом комплексе, в котором они остановились.