Мир 28 июля 2023, 08:31 Оппозиция Грузии встретила турецкий лайнер в Батуми акцией протеста Более 100 протестующих встретили в Батуми лайнер Astoria Grande из Сочи в Турцию Unsplash

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Грузинская оппозиция устроила в порту Батуми акцию протеста. Ее участники выступили против захода турецкого лайнера Astoria Grande с туристами из Сочи, сообщил сайт «Батумелеби».

Круизный лайнер Astoria Grande пройдет по маршруту Сочи — Трабзон — Батуми — Амасра — Стамбул — Сочи. На его борту — 850 туристов из России и Турции. Грузинскую оппозицию возмутило, что по пути лайнер зашел на территорию Абхазии и Южной Осетии, нарушив закон «Об оккупации», а также мог подпасть под действие международных санкций.

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На акции протеста 27 июля, когда судно пришвартовалось, собрались более 100 человек. Они развернули плакаты и выкрикивали лозунги. Когда Astoria Grande отплыло, оппозиционеры включили гимны Грузии и Евросоюза.

Турецкая компания Miray Cruises, которая организовала круиз, заявила, что он прошел в штатном режиме. Почти все пассажиры побывали в Батуми на экскурсиях, а потом судно по расписанию отправилось дальше.

В Батуми в начале июля произошла массовая потасовка между приезжими и местными жителями. Поводом стало отключение света в жилом комплексе Batumi View.