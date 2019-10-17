  • Оппозиция Грузии призвала наладить отношения с Россией ради полетов

    17 октября 2019, 19:11

    Ирина Нагайникова

    Бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Нино Бурджанадзе заявила о необходимости адекватных шагов для восстановления прямого авиасообщения с Россией, сообщил портал Утро.ру.

    Ранее Росавиация утвердила разрешение на полеты из Москвы в Кутаиси для авиакомпании S7.

    На своей странице в Facebook Бурджанадзе написала, что видит в этом добрый знак.

    «Я хочу еще раз сказать во всеуслышание о том, что руководство России готово возобновить полеты. Вчерашнее решение о технической подготовке к полетам было еще одним посланием», — сообщила она.

    Также политик сообщила, что встретилась в Москве с представителями российских властей. Она заявила, что ее «тревожит положение нашей экономики и людей» и она «делает максимум для решения проблемы».

    «В Москве никто от вас не ждет каких-то уступок. Просят нормальных, адекватных заявлений и выражения интереса со стороны Грузии! Сделайте этот шаг!» — призвала Бурджанидзе.

    По ее словам, Россия провела всю необходимую подготовку со своей стороны и ждет ответной реакции от грузинских властей.