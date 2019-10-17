Оппозиция Грузии призвала наладить отношения с Россией ради полетов

Ранее Росавиация утвердила разрешение на полеты из Москвы в Кутаиси для авиакомпании S7.

На своей странице в Facebook Бурджанадзе написала, что видит в этом добрый знак.

«Я хочу еще раз сказать во всеуслышание о том, что руководство России готово возобновить полеты. Вчерашнее решение о технической подготовке к полетам было еще одним посланием», — сообщила она.

Также политик сообщила, что встретилась в Москве с представителями российских властей. Она заявила, что ее «тревожит положение нашей экономики и людей» и она «делает максимум для решения проблемы».

«В Москве никто от вас не ждет каких-то уступок. Просят нормальных, адекватных заявлений и выражения интереса со стороны Грузии! Сделайте этот шаг!» — призвала Бурджанидзе.

По ее словам, Россия провела всю необходимую подготовку со своей стороны и ждет ответной реакции от грузинских властей.