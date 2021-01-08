Оппозиция готовит провокации на Всебелорусском народном собрании

Оппозиционное Народное антикризисное управление (НАУ) сообщило, что начало работу по срыву Всебелорусского народного собрания (ВНС).

«„НАУ“ и сообщество „Честные люди“ (близкая к оппозиции гражданская инициатива — прим. ред.) запустили сбор информации о так называемом ВНС. Это значит, что первая часть нашего совместного плана по срыву „антинародного сборища“ началась», — приводит РИА «Новости» слова сообщения, опубликованного в Telegram-канале НАУ.

По словам представителей оппозиционной группы, ключевыми факторами для срыва являются деанонимизирование делегатов ВНС и раскрытие повестки мероприятия.

В заявлении НАУ обещает обнародовать данные о делегатах и подчеркивает, что «вместо туманной коллективной ответственности их ждет ответственность персональная».

Забастовки и масштабные акции протеста начались в стране сразу после президентских выборов, которые прошли 9 августа. Там победил действующий глава республики Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Его соперница Светлана Тихановская заняла второе место: за нее проголосовали 10,1% жителей. Несогласные с официальными итогами голосования вышли на улицы, начались стычки с силовиками. Несанкционированные акции продолжаются до сих пор. Оппозиция организовала координационный совет для передачи власти. В республике завели несколько уголовных дел.