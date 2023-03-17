Мир 17 марта 2023, 11:53 Оппозиция Эрдогана пообещала напомнить России о членстве Турции в НАТО Оппозиция в Турции пообещала России напомнить о членстве страны в НАТО РИА «Новости»

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Представители турецкой оппозиции в случае прихода к власти напомнят России о членстве страны в НАТО. Об этом заявил кандидат в президенты Турции, глава партии «Народный альянс» Кемаль Кылычдароглу, его слова привело издание Yeni Şafak.

«Безусловно, мы будем стремиться к равноправным отношениям в диалоге с Россией. Но также Турция напомнит ей, что является частью НАТО», — сказал он.

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Кылычдароглу подчеркнул, что в случае прихода к власти он не станет препятствовать присоединению к альянсу Финляндии и Швеции.

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Выборы президента Турции пройдут 14 мая. Кылычдароглу станет главным конкурентом нынешнего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана.

Народное голосование пройдет на фоне политического и экономического кризиса в Турции из-за мощного землетрясения на юго-востоке стране, приведшего к гибели свыше 48 тысяч человек и разрушению нескольких тысяч жилых домов.

Ранее аналитическое агентство ORC Araştirma предрекло Эрдогану поражение на выборах с 43% голосов.