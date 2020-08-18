Оппозиция Белоруссии захотела сохранить дружеские отношения с Россией и ЕС

Белорусская оппозиция настроена поддержать дружеские отношения страны с Россией, Украиной и Евросоюзом. Об этом на заседании координационного совета оппозиции заявила представитель объединенного штаба Мария Колесникова.

Ее слова приводит РИА «Новости». По словам представителя штаба Тихановской, они уже получали запрос по поводу сотрудничества от партнеров «во внешнем мире».

Хотим поддерживать дружеские, прагматичные отношения с Россией, Украиной и ЕС Мария Колесникова.

Вместе с тем Колесникова отметила, что целью координационного совета (КС) оппозиции по-прежнему являются «новые честные выборы» в Белоруссии. По ее мнению, пересчет голосов невозможен.

Кроме того, совет считает, что Россия и ЕС должны принять участие в переговорах между властью и оппозицией, выступив в роли посредника.

В Белоруссии десятый день продолжаются массовые митинги. Они начались после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция с итогами голосования не согласилась.

На днях Лукашенко предложил оппозиции пересчитать голоса с президентских выборов. Однако его оппоненты заявили, что не слышали об этом. К тому же, по словам Колесниковой, это трудно сделать — «очень много бюллетеней уничтожено».