Оппозиция Белоруссии захотела сохранить дружеские отношения с Россией и ЕС
Ее слова приводит РИА «Новости». По словам представителя штаба Тихановской, они уже получали запрос по поводу сотрудничества от партнеров «во внешнем мире».
Хотим поддерживать дружеские, прагматичные отношения с Россией, Украиной и ЕСМария Колесникова.
Вместе с тем Колесникова отметила, что целью координационного совета (КС) оппозиции по-прежнему являются «новые честные выборы» в Белоруссии. По ее мнению, пересчет голосов невозможен.
Кроме того, совет считает, что Россия и ЕС должны принять участие в переговорах между властью и оппозицией, выступив в роли посредника.
В Белоруссии десятый день продолжаются массовые митинги. Они начались после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция с итогами голосования не согласилась.
На днях Лукашенко предложил оппозиции пересчитать голоса с президентских выборов. Однако его оппоненты заявили, что не слышали об этом. К тому же, по словам Колесниковой, это трудно сделать — «очень много бюллетеней уничтожено».