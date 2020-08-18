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    18 августа 2020, 19:43

    Оппозиция Белоруссии захотела сохранить дружеские отношения с Россией и ЕС

    Арина Гудилова

    Белорусская оппозиция настроена поддержать дружеские отношения страны с Россией, Украиной и Евросоюзом. Об этом на заседании координационного совета оппозиции заявила представитель объединенного штаба Мария Колесникова.
    Оппозиция Белоруссии захотела сохранить дружеские отношения с Россией и ЕС

    Ее слова приводит РИА «Новости». По словам представителя штаба Тихановской, они уже получали запрос по поводу сотрудничества от партнеров «во внешнем мире».

    Хотим поддерживать дружеские, прагматичные отношения с Россией, Украиной и ЕС

    Мария Колесникова.

    Вместе с тем Колесникова отметила, что целью координационного совета (КС) оппозиции по-прежнему являются «новые честные выборы» в Белоруссии. По ее мнению, пересчет голосов невозможен.

    Кроме того, совет считает, что Россия и ЕС должны принять участие в переговорах между властью и оппозицией, выступив в роли посредника.

    В Белоруссии десятый день продолжаются массовые митинги. Они начались после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция с итогами голосования не согласилась.

    На днях Лукашенко предложил оппозиции пересчитать голоса с президентских выборов. Однако его оппоненты заявили, что не слышали об этом. К тому же, по словам Колесниковой, это трудно сделать — «очень много бюллетеней уничтожено».

    Новости SMI.FM