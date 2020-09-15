Оппозиция Белоруссии оценила затраты на «демократизацию» страны в $4 млрд

Белоруссии потребуется от трех до четырех миллиардов долларов для стабилизации своей экономики. Эти деньги оппозиция рассчитывает получить от Европейского союза после смены власти в стране. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил член президиума координационного совета Павел Латушко.

Он уточнил, что совет ожидает получить эти средства на условиях проведения демократизации Белоруссии. Деньги направят на реструктуризацию государственного долга.

«Мы ожидаем фактически план действий по поддержке демократизации Беларуси с точки зрения того исторического момента, когда мы станем действительно на путь строительства демократической Белоруссии», — заявил он.

Латушко отметил, что обещанный «восточной страной» кредит в 1,5 миллиарда долларов — это «перекладывание денег из одного кармана России в другой карман России». Этих средств хватит для того, чтобы отложить дефолт белорусской экономики до октября — ноября.



При этом представитель белорусской оппозиции уточнил, что это сравнительные оценки. Для того, чтобы понимать реальную картину, нужно получить данные Министерства финансов и Министерства экономики.

Кроме реструктуризации долгов и финансирования демократических процессов Латушко упомянул, что Белоруссии потребуются новые долгосрочные кредиты и проведение экономических реформ. По его мнению, сделать это можно только при помощи Европейского союза.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что Москва предоставит кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Дмитрий Песков после уточнил, что деньги предназначены для поддержки экономики братской страны. При этом он сказал, что часть средств пойдет на рефинансирование прошлых кредитов.