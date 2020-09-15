Оппозиция Белоруссии оценила затраты на «демократизацию» страны в $4 млрд
Он уточнил, что совет ожидает получить эти средства на условиях проведения демократизации Белоруссии. Деньги направят на реструктуризацию государственного долга.
«Мы ожидаем фактически план действий по поддержке демократизации Беларуси с точки зрения того исторического момента, когда мы станем действительно на путь строительства демократической Белоруссии», — заявил он.
Латушко отметил, что обещанный «восточной страной» кредит в 1,5 миллиарда долларов — это «перекладывание денег из одного кармана России в другой карман России». Этих средств хватит для того, чтобы отложить дефолт белорусской экономики до октября — ноября.
При этом представитель белорусской оппозиции уточнил, что это сравнительные оценки. Для того, чтобы понимать реальную картину, нужно получить данные Министерства финансов и Министерства экономики.
Кроме реструктуризации долгов и финансирования демократических процессов Латушко упомянул, что Белоруссии потребуются новые долгосрочные кредиты и проведение экономических реформ. По его мнению, сделать это можно только при помощи Европейского союза.
Накануне президент России Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что Москва предоставит кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Дмитрий Песков после уточнил, что деньги предназначены для поддержки экономики братской страны. При этом он сказал, что часть средств пойдет на рефинансирование прошлых кредитов.