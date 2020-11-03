Оппозиция Белоруссии опровергла заявление о попытках договориться с Лукашенко
По сообщению издания «Наша нива», Кочанова сообщила учащимся, что на нее «вышли определенные люди из штаба Бабарико и всех остальных и предложили: мы прекратим эти акции, если вы пересчитаете голоса».
«Президент говорит: „Однозначно, пересчитываем“. На следующий вечер они говорят: „Нет, отставить. Это уже не актуально“. Поэтому, знаете, ребята, вы многого не знаете», — подчеркнула Кочанова.
В штабе Виктора Бабарико это заявление опровергли.
«Такого не было. Штаб Бабарико не звонил и не разговаривал с Кочановой ни до, ни после выборов», — заявили сайту Tut.by в штабе.
В середине августа представители незарегистрированного кандидата на пост президента Виктора Бабарико потребовали от Минска до 15 сентября провести перевыборы в присутствии международных наблюдателей и под видеонаблюдением.