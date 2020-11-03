Оппозиция Белоруссии опровергла заявление о попытках договориться с Лукашенко

На встрече со студентами БГУ глава верхней палаты белорусского парламента и экс-глава администрации президента Белоруссии Наталья Кочанова заявила, что представители штаба экс-претендента на пост главы государства Виктора Бабарико предлагали пересчет голосов на выборах в обмен на прекращение акций протеста. Но в оппозиции это опровергли.

По сообщению издания «Наша нива», Кочанова сообщила учащимся, что на нее «вышли определенные люди из штаба Бабарико и всех остальных и предложили: мы прекратим эти акции, если вы пересчитаете голоса».

«Президент говорит: „Однозначно, пересчитываем“. На следующий вечер они говорят: „Нет, отставить. Это уже не актуально“. Поэтому, знаете, ребята, вы многого не знаете», — подчеркнула Кочанова.

В штабе Виктора Бабарико это заявление опровергли.

«Такого не было. Штаб Бабарико не звонил и не разговаривал с Кочановой ни до, ни после выборов», — заявили сайту Tut.by в штабе.

В середине августа представители незарегистрированного кандидата на пост президента Виктора Бабарико потребовали от Минска до 15 сентября провести перевыборы в присутствии международных наблюдателей и под видеонаблюдением.