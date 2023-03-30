Мир 30 марта 2023, 12:58 Оппозиция Австрии покинула парламент в знак протеста против обращения Зеленского Австрийская партия свободы покинула зал парламента из-за выступления президента Зеленского Википедия

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Депутаты оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) ушли из зала заседаний Национального совета (нижняя палата парламента). Так они показали свой протест против выступления украинского президента Владимира Зеленского по видеосвязи. Об этом сообщила газета Der Standard.

Представители АПС поставили на своих местах таблички с надписями «Места для нейтралитета» и «Места для мира».

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Зеленский поблагодарил Австрию за поддержку Украины в гуманитарной сфере при восстановлении работоспособности энергетической инфраструктуры страны, а также при разминировании ставших зоной боевых действий территорий. По его словам, заминированная украинская земля в два раза больше общей площади Австрии.

Телеканал PULS 24 добавил, что перед началом заседания на улице прошел митинг против выступления президента Украины. Протестующие стояли с российским и австрийским флагами, а также с плакатами в поддержку нейтралитета республики и мира.