Оппозиция Армении выдвинула ультиматум Пашиняну

Пашинян должен уйти в отставку до 12:00 (11:00 — по Москве) вторника, 8 декабря. С таким заявлением выступил представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн».

Участники митинга собрались у правительственного особняка, писал сайт RT.

«Мы передадим требование об отставке непосредственно у его правительственной резиденции, чтобы он услышал, понял, что родина хочет его скорейшего ухода», — сказал Манукян.

Перед этим оппозиционные политические силы Армении провели митинг на площади Свободы и шествие в центре Еревана. А у правительственной дачи Пашиняна акция протеста завершилась. Недовольные граждане перекрыли центральный проспект Баграмяна. Полицейские не задерживали участников шествия, сообщил ТАСС. В пути собравшиеся выкрикивали антиправительственные лозунги.

Оппозиционные политики обвинили Пашиняна в капитуляции в нагорнокарабахском конфликте. Премьер подписал 9 ноября заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе совместно с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Противники Пашиняна также ставят ему в вину экономические и социальные проблемы в республике.

Пашинян ранее говорил, что Армения потеряла смысл в противостоянии после перехода города Шуши в Карабахе под контроль войск Азербайджана. С этого события Ереван уже не добился бы перелома в военных действиях. Президент Армении Армен Саркисян призывал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. А в регионе разместились российские миротворцы.