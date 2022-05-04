Оппозиция Армении продемонстрировала вопиющее неуважение к Пашиняну на заседании парламента

Армянские оппозиционеры потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и демонстративно покинули заседание парламента. Депутаты фракций «Армения» и «Честь имею» удалились прямо во время ответа Пашиняна. Об этом написал ТАСС.

«Вот так и всегда будете бежать!» — заметил Пашинян.

После этого заявления оппозиционно настроенные парламентарии начали скандировать: «Армения без Никола!», а сторонники Пашиняна из партии «Гражданский договор» — аплодировать.

Обстановка в зале заседания накалилась, спикер парламента был вынужден объявить перерыв. На данный момент у здания парламента находятся тысячи сторонников оппозиции. Здание оцепили специальные силы полиции.

Акции протеста в Армении начались в конце апреля из-за заявлений Пашиняна о продолжении переговорного процесса по Нагорному Карабаху. Оппозиционеры сочли, что этот путь разрушителен для страны и надо оказать сопротивление тандему Азербайджана и Турции, а не говорить о мире и уступках.

Активисты выходят на центральные улицы Еревана с требованиями отставки премьер-министра. Протестующих задерживают правоохранители.

Накануне оппозиция устроила в Ереване многотысячное шествие, написал RT.