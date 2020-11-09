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    09 ноября 2020, 19:20

    Оппозиция Армении потребовала отставки Пашиняна

    Анатолий Минкин

    Совместное заявление с требованием отставки действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна и всего Кабинета министров выпустили 17 оппозиционных партий страны. Они заявили, что для решения ситуации с Нагорным Карабахом требуется новый орган власти. Об этом сообщил «Интерфакс».
    Оппозиция Армении потребовала отставки Пашиняна

    «С целью предотвращения необратимых потерь требуем добровольного отстранения ответственного за создавшуюся катастрофическую ситуацию премьер-министра Пашиняна и его правительства», — говорится в заявлении.

    Авторы послания отметили, что речь идет не только о военном, но и политическом кризисе, который охватил страну и угрожает существованию Армении и Нагорного Карабаха.

    По мнению политиков, новый орган позволит изменить ситуацию, чтобы «несокрушимая армянская армия и объединенный армянский народ обеспечили победоносный прорыв на поле боя».

    Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе продолжается второй месяц. Сегодня на странице пресс-секретаря президента непризнанного региона Ваграма Погосяна появился пост о том, что военные Азербайджана уже подходят к Степанакерту после ожесточенных боев в городе Шуша.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже заявил, что населенный пункт вернулся под управление Баку. В качестве доказательства Министерство обороны страны опубликовало видео из города, где около одного из административных зданий появился флаг Азербайджана.