Оппозиция Армении потребовала отставки Пашиняна

«С целью предотвращения необратимых потерь требуем добровольного отстранения ответственного за создавшуюся катастрофическую ситуацию премьер-министра Пашиняна и его правительства», — говорится в заявлении.

Авторы послания отметили, что речь идет не только о военном, но и политическом кризисе, который охватил страну и угрожает существованию Армении и Нагорного Карабаха.

По мнению политиков, новый орган позволит изменить ситуацию, чтобы «несокрушимая армянская армия и объединенный армянский народ обеспечили победоносный прорыв на поле боя».

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе продолжается второй месяц. Сегодня на странице пресс-секретаря президента непризнанного региона Ваграма Погосяна появился пост о том, что военные Азербайджана уже подходят к Степанакерту после ожесточенных боев в городе Шуша.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже заявил, что населенный пункт вернулся под управление Баку. В качестве доказательства Министерство обороны страны опубликовало видео из города, где около одного из административных зданий появился флаг Азербайджана.