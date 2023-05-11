Мир 11 мая 2023, 16:24 Оппонент Эрдогана пригласил снявшего кандидатуру Индже присоединиться к оппозиции Кылычдароглу пригласил Индже присоединиться к оппозиции на выборах президента Турции РИА «Новости»

Читать 360tv в

Претендент на пост президента Турции, лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу пригласил снявшего свою кандидатуру Мухаррема Индже присоединиться к оппозиционному блоку. Об этом он сообщил в Twitter.

«Мой призыв все еще остался в силе. Призываю вас, давайте оставим в стороне недовольства и старые обиды. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Мы приветствуем за „столом Турции“ господина Индже», — написал Кылычдароглу.

Реклама

Ранее в четверг стало известно, что Индже отказался от роли кандидата на пост президента Турции. По его словам, причиной стало сильное давление.

Выборы президента Турции пройдут 14 мая. На данный момент в них планируют принять участие нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, Кылычдароглу и кандидат от альянса Ata Синан Оган.

В российском МИД пожелали Турции, чтобы президентские выборы в стране прошли без иностранного вмешательства.