Мир 10 сентября 2023, 23:05 Опозорившими Challenger 2 российскими «Корнетами» восхитились в Китае Sohu: ни один танк в мире не захочет противостоять российскому ПТРК «Корнет» Пресс-служба Минобороны

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Российский противотанковый комплекс «Корнет» является мощным орудием, способным уничтожить британский танк Challenger 2 на поле боя. Об этом заявил журналист спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хонг в репортаже для газеты Sohu.

«Challenger 2 называли богом войны, однако когда он вышел на поле боя, он был опозорен. Что же уничтожило Challenger 2? Российский „Корнет“», — заявил репортер.

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Мощь «Корнета» уже не раз поражала иностранных военных, в том числе и китайских генералов, отметил Ши Хонг и добавил, что Запад и Украина оказались в неприятном положении. ПТРК «Корнет» — мощное оружие против бронетехники, поэтому он всем интересен.

«Очевидно, даже в современном мире вряд ли хоть один боевой танк захочет столкнуться с „Корнетом“», — добавил Ши Хонг.

На прошедшей неделе российские войска из «Корнетов» уничтожили два британских танка Challenger 2, которые ранее считались неуязвимыми. Бронемашины нашли свой конец в Запорожской области.