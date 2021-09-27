Мэр украинского города опозорился на празднике

Мэр Кодымы в Одесской области Сергей Лупашко попытался поздравить жителей с Днем города на украинском языке. Он запинался на каждом слове текста, который читал перед микрофоном.

Чтобы исправить ситуацию Лупашко надел очки, но снова не смог правильно зачитать поздравление на мове. Об этом сообщило издание Vesti.ua.

Украинский язык признан Конституционным судом республики государственным. Правительство одобрило концепцию по развитию «ласковой украинизации». В январе на Украине вступила в силу норма, обязывающая в обязательном порядке использовать украинский в сфере обслуживания.

С 16 июля 2021 года украинский стал обязательным для концертов, выставок, театров кино и сериалов.

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» раскритиковали предложение секретаря СНБО Украины Алексея Данилова отказаться от использования кириллицы и перейти на латинский алфавит.