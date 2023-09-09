Мир 09 сентября 2023, 15:52 «Опозорил меня перед всеми». Англичанка развелась с мужем из-за брошенного в нее свадебного торта Mirror: британская пара из-за торта развелась спустя сутки после свадьбы Freepik

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Британская пара приняла решение развестись после скандала, возникшего из-за свадебного торта. Об этом сообщило британское издание Mirror.

Брак продлился всего сутки из-за нарушенного обещания: молодой супруг вопреки своим словам бросил в свою жену кусок праздничного торта, испортив свадебное платье. Его 27-летняя супруга в гневе покинула торжественное мероприятие.

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«Это должен был быть самый счастливый день в нашей жизни, а он опозорил меня перед всеми из-за какой-то шутки, которую, как он знал, я терпеть не могу», — отметила девушка.

Ранее в Самарской области россиянка попыталась сорвать свадьбу подруги. Жительница Сызранского района украла у невесты обручальное кольцо, потому что испытывала чувства к ее жениху. Женщина не только своровала украшение, но и продала его за 300 рублей.