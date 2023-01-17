Мир 17 января 2023, 13:11 Опознание погибших при крушении самолета в Непале россиян пройдет в Катманду Посол России в Непале Новиков: тела погибших в авиакатастрофе россиян доставили в Катманду YouTube

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Процедура окончательного опознания погибших при крушении самолета в Непале четырех россиян пройдет в Катманду, куда доставили тела всех пилотов и пассажиров. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол России Алексей Новиков.

Дипломат уточнил, что в авиакатастрофе погибли супруги Виктория Алтунина и Виктор Лыгин, а также двоюродный брат мужчины Юрий Лыгин.

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В ближайшую среду, 18 января, в Непал приедет официальный представитель семьи для опознания тел погибших. Четвертую погибшую россиянку Елену Бандуро уже опознали.

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«В настоящее время посольство прорабатывает различные варианты отправки тел погибших россиян на родину», — заявил Новиков.

Посол добавил, что ведомство находится в постоянном контакте с семьями погибших и непальскими властями в связи со случившейся катастрофой.

Вылетевший из Катманду самолет авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение в районе международного аэропорта Покхара в минувшее воскресенье, 15 января. Все находящиеся на борту 68 пассажиров и четыре члена экипажа погибли.

Российские следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.