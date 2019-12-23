«Опоздал на газовый поезд». Пушков отреагировал на действия Порошенко
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на попытки бывшего лидера Украины Петра Порошенко помешать поставкам российского газа Незалежной. Об этом сообщила «Свободная пресса».
Свое заявление Пушков сделал на личной странице в Twitter.
«Порошенко опоздал на газовый поезд — он ушел без него и против его воли. Невероятно, чтобы власти Украины ввели санкции против украинских же кампаний, подписавших контракты с Газпромом о прямых поставках после газового соглашения между Москвой и Киевом. Пустая затея Порошенко», — подчеркнул председатель.
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия «Европейская солидарность» планирует требовать созыв Совета национальной безопасности и обороны в срочном порядке, чтобы ввести санкции против прямых поставок российского газа.