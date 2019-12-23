«Опоздал на газовый поезд». Пушков отреагировал на действия Порошенко

Свое заявление Пушков сделал на личной странице в Twitter.

«Порошенко опоздал на газовый поезд — он ушел без него и против его воли. Невероятно, чтобы власти Украины ввели санкции против украинских же кампаний, подписавших контракты с Газпромом о прямых поставках после газового соглашения между Москвой и Киевом. Пустая затея Порошенко», — подчеркнул председатель.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия «Европейская солидарность» планирует требовать созыв Совета национальной безопасности и обороны в срочном порядке, чтобы ввести санкции против прямых поставок российского газа.