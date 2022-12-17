Мир 17 декабря 2022, 07:56 Оповещения о воздушной тревоге сработали в Одесской и Николаевской областях Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины Unsplash

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В Одесской и Николаевской областях примерно с 06:30 действуют оповещения о воздушной тревоге. Оба региона горят красным цветом на карте воздушных тревог Украины.

Об объявлении тревоги сообщил в Telegram глава администрации Николаевской области Виталий Ким. Аналогичное сообщение появилось в канале «Одесса. Официально».

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Накануне по энергетическим объектам Украины нанесли массированный удар. Утром взрывы раздались сразу в нескольких регионах страны, в том числе Киевской, Харьковской, Николаевской, Одесской областях. После этого начались проблемы с энергоснабжением: обесточенными оказались Харьков, Киев, Днепропетровская область. В Киеве приостановили работу метро, также в столице Украины и Одессе возникли перебои с водоснабжением. «Укрэнерго» объявила о потере более 50% потребления объединенной энергетической системы и назвала сложившуюся ситуацию чрезвычайной.

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В ночь на 17 декабря сирены зазвучали в нескольких регионах Украины, однако позже стало известно об отбое воздушной тревоги.