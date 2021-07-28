Оползни и наводнения обрушились на север Италии. Видео

Проливные дожди размыли грунт и дороги на севере Италии. Сразу в нескольких городах области Ломбардия и вдоль восточного побережья страны произошли оползни. Пока не сообщается о погибших и пострадавших. Но обстановку в регионе уже сравнивают с наводнениями в европейских странах и в Великобритании.

Главное управления по чрезвычайным ситуациям Италии сообщило, что спасателям пришлось сделать 60 выездов в Черноббио, Бриенно, Лальо и Ардженьо. В изоляции находятся 50 жителей, двух человек спасли. В Черноббио эвакуировали два квартала.

В районе озера Комо было совершено более 100 выездов. Там выпало 300 миллиметров осадков.

Накануне стало известно, что в районе итальянского города Парма прошел шторм с градом. Средний размер градин достигал 10 сантиметров.