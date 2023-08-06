Мир 06 августа 2023, 18:05 Оползень полостью уничтожил курорт в Грузии Мэр Тбилиси Каладзе сообщил о полном уничтожении курорта Шови Unsplash

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Сошедший с гор оползень полностью уничтожил курортное местечко Шови в регионе Рача. Об этом сообщил мэр Тбилиси, генсек правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе, его слова привел ТАСС.

«Можно сказать, что Шови полностью уничтожен, его не существует больше», — сказал мэр.

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Сход оползня в Грузии произошел 3 августа из-за таяния льдов и сильных ливней. По предварительной информации, жертвами стали 17 человек, еще порядка 16 числятся пропавшими без вести. Оползень повредил гостиницу «Сансет Шови», туристические коттеджи, дороги и мосты.

Ранее стало известно, что среди погибших оказалась гражданка России, ее тело опознала подруга.

Грузинский министр здравоохранения Зураб Азарашвили также отмечал, что среди пропавших без вести есть дети. За два дня спасатели эвакуировали свыше 200 человек из места ЧП.