США атаковали базу проиранских ополченцев в Сирии

США с санкции президента Джо Байдена нанесли авиаудар по объекту проиранских ополченцев в Сириии. Об этом Politico заявил официальный представитель Пентагона.

По его словам, удар преследовал цель предупредить атаки на американцев в будущем.

Два американских чиновника сообщили Reuters, что военная операция стала ответом на серию ракетных обстрелов американских военнослужащих в Ираке.

Позднее Пентагон подтвердил, что по приказу Джо Байдена был нанесен удар по инфраструктуре проиранских групп в Сирии.

22 февраля ракетному обстрелу подверглась зеленая зона Багдада, в которой расположены иракские госучреждения и зарубежные посольства, включая представительство США. Две из трех ракет упали внутри зоны, третья взорвалась за ее пределами. О пострадавших не сообщалось.

До этого был обстрелян район иракского международного аэропорта Эрбиль, который используют американские военные. Погиб гражданский служащий, еще несколько американских специалистов и один военный получили ранения.

Самой заметной операцией США против Ирана стал удар по кортежу главы элитного иранского подразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Операцию провели в Багдаде в январе 2020 года. Помимо Сулеймани погиб замкомандующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис.