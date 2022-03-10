Ополченец ДНР рассказал о борьбе с танкистами ВСУ, занявшими школу в Новотроицком

Боевые группы ДНР, освобождающие поселок Новотроицкое в Донецкой области от украинской армии, встречали с танками. Однако это не помешало бойцам установить практически полный контроль над населенным пунктом. Об этом ополченец рассказал «Звезде».

«На перекрестке вот этих двух дорог стоял танк Т-72. Наша бронегруппа прорвалась и ударила его с фланга в борт. Сдетонировал боекомплект. Башня улетела на 10 метров», — рассказал боец.

Обследую поселок, подразделения ДНР наткнулись в местной школе на настоящее лежбище — там были оборудованы спальные мешки. Предположительно, именно там отдыхали украинские танкисты в перерывах между столкновениями.

Ополченцы вступили в Новотроицкое два дня назад. И сначала, казалось бы, ничто не предвещало больших проблем.

«Когда в населенный пункт зашла бронегруппа, по ней огонь практически не открывался. Здесь были только их передовые отряды. Когда заходила пехота, отсекли половину, часть смогла продолжить зачистку, вторая группа зашла только через несколько часов», — рассказал боец.

При этом до конца сопротивление ВСУ в населенном пункте еще не прекратилось. Частично группа украинских военных ушла в западную сторону. Сейчас враг прячется за укреплениями. По словам бойца, эту часть населенного пункта зачистят в ближайшее время.