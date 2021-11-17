Молдавия заявила о проблемах с оплатой топлива «Газпрома»

В национальном агентстве по энергетике Молдавии рассказали о невозможности компании «Тираспольтрансгаз» расплатиться за топливо с «Газпромом». Проблемы возникли из-за отсутствия лицензии.

Глава агентства Штефан Крянгэ рассказал сайту Newsmaker, что «Тираспольтрансгаз» запросил выдачу лицензии газового поставщика.

«Эта компания занимается транспортировкой газа по газопроводу», — пояснил он.

Крянгэ добавил, что лицензию газотранспортной компании ведомство выдать не может. Для этого необходимо создать другое предприятие, которое и будет заниматься газовыми поставками.

Экс-президент Молдавии Игорь Додон ранее назвал новый тариф на газ в стране самым высоким за последние 30 лет, сообщила «Газета.ru». Для населения, по словам политика, это является катастрофой.

Додон указал на два способа для «Молдовгаза» погасить долги по голубому топливу. Первым он назвал бюджетные средства, вторым — включение долга в тариф.