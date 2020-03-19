Оплатите утечку. Как наказывают бизнес за слитые персональные данные

Утечки персональных данных являются одной из самых недооцененных проблем современного общества. Организации, виновные в этом, привлекаются к отвественности, но оказалось, что тут не все так однозначно.

Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на исследование экспертно-аналитического центра о финансовых последствиях утечек пользовательских данных за 2019 год. Оказалось, что средний размер штрафа компаниям вырос в два раза и составил 11,4 миллиона долларов.

При этом общее число штрафов по всему миру увеличилось почти на половину. При этом среди засуженных компаний больше всего оказалось медицинских учреждений, высокотехнологичных компаний и ритейла. Среди них оказалось и громкое дело о Facebook.

В России ситуация кардинально отличается. Всего штрафов, которые присудили компаниям именно за утечки персональных данных, оказалось шесть. Их общая сумма составила 180,5 тысяч рублей.

В целом, законодательство в этой сфере именно в России является пока достаточно мягким, но ситуация меняется. В конце прошлого года президент России Владимир Путин сильно повысил штрафы за несоблюдение требований о хранении персональных данных. Однако многие юристы признают, что пока гражданину будет сложно отстоять свое право в суде, если его данные «сольют», так как законодательство в этой сфере еще требует доработок.