Оперный оркестр Парижа поддержал забастовщиков

Оркестр Парижской оперы «Бастилия» в поддержку бастующих против пенсионной реформы дал бесплатный уличный концерт. Коллектив и балетная труппа также бастуют, требуя сохранения их льготного режима выхода на пенсию.

Как сообщила радиостанция France Info, музыканты сыграли на лестнице оперного театра перед площадью. Оркестр исполнил отрывки из произведений Берлиоза и Прокофьева. Закончился импровизированный концерт гимном Франции «Марсельеза».

Особые условия выхода в отставку предоставил артистам в 1698 году король Людовика XIV. Однако они требуют не только восстановления своих прав, но и полного отказа от проведения пенсионной реформы в стране.

Перед Рождеством балерины Парижской оперы исполнили сцены из балета Петра Чайковского «Лебединое озеро». За время забастовки творческий коллектив потерял около восьми миллионов евро.