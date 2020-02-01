Оперная певица пыталась проникнуть в резиденцию Трампа

По данным местной полиции, подозреваемая, 30-летняя Ханна Ремхилд, вероятно, была пьяна. На своей странице в Facebook она называет себя оперной певицей.

Во время происшествия, когда автомобиль врезался в КПП у резиденции президента, женщина выглядела очень довольной и даже танцевала на крыше джипа. Потом она поехала в сторону главного входа, после чего охранники были вынуждены открыть огонь.

На обратном пути из резиденции нарушительница подобрала на дороге вторую девушку. Вскоре после этого их задержали.



Сейчас они обе задержаны и находятся под арестом. Полиция не расценивает инцидент как теракт.