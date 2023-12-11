Мир 11 декабря 2023, 05:21 Операцию ВСУ за левый берег Днепра назвали преступлением из-за больших потерь «Думская»: операция ВСУ за левый берег Днепра бессмысленна и преступна РИА «Новости»

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Борьбы Вооруженных сил Украины за левый берег Днепра лишена смысла. Эта операция привела к большим потерям среди личного состава. Об этом сообщило одесское издание «Думская».

«Матросы переправляются через реку на подручных средствах, и большинство убивают еще на подходе к берегу. Тех, кто выжил и переправился, утюжат всем, что есть в арсенале России», — пожаловался автор статьи.

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По его словам, раненых оттуда не вывозят, зато бросают новых бойцов батальонами за реку, «волну за волной». При таком положении дел ни о каком прорыве дальше и говорить не стоит, ведь ВСУ тратит силы и средства только на то, чтобы там просто удержаться.

Автор задался вопросом, зачем нужны колоссальные потери ради обороны двух или трех плацдармах. По его мнению, попытка их сохранить является преступлением, поэтому операцию ВСУ надо сворачивать.

Ранее бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко потребовал ужесточить правила мобилизации на Украине. По словам офицера, существующее мобилизационное законодательство не справляется с задачей по восполнению потерь имеющихся подразделений ВСУ. Он также добавил, что нужно формировать новые бригады для «наступательных операций» и поставить на учет всех военнообязанных, включая женщин.