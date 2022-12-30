Мир 30 декабря 2022, 15:56 Операцию по разделению сиамских близнецов впервые провели в Таджикистане Минздрав Таджикистана: в республике впервые провели операцию на сиамских близнецах freepik

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Первую в истории Таджикистана операцию по разделению сиамских близнецов провели в национальном медцентре страны. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы Минздрава республики. Их процитировал ТАСС.

Представители ведомства отметили, что ситуация была нестандартной. Один из близнецов родился мертвым.

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«Умерший младенец прирос головой к спине другого близнеца, которого разделили хирургическим путем», — рассказали представители Минздрава республики.

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По их словам, малыши появились на свет путем кесарева сечения. Также в ведомстве отметили, что мама необычных детей находится в отделении реанимации медцентра. Состояние новорожденной врачи оценивают как нормальное.

В Минздраве республики сообщили, что во время разделения близнецов медики применили новый для местных медиков хирургический метод. Полученный во время этой операции опыт планируют использовать и в дальнейшем.