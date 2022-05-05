Операцию по поимке Шария готовили несколько недель

Операцию по задержанию украинского блогера и активиста Анатолия Шария в Испании готовили несколько недель. Об этом написала газета El Mundo.

Шария задержали в рамках операции, которой руководило управление по информации Каталонии. По сообщению испанской газеты, эта операция готовилась несколько недель.

Сегодня Шарий предстанет перед Национальным высоким судом Испании. Адвокатом блогера выступит Карлос Бойе, известный защитой экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, преследуемого из-за референдума о независимости региона от Испании. Делом Шария займется глава Центрального следственного суда Хосе Луис Калам.

Испанские полицейские 4 мая задержали блогера в Таррагоне. Украинские власти обвиняют Шария в государственной измене из-за его якобы пророссийской позиции.

Бывший депутат Радыв Илья Кива ранее сообщил, что Шария отпустили под подписку о невыезде и он намерен вернуться в Барселону, но в полиции Испании сообщили, что у них пока нет такой информации. Само задержание блогера по международному ордеру подтвердили RT.