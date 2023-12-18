Важное 18 декабря 2023, 12:35 Операцию по эвакуации россиян из Газы завершили Глава МЧС: более 1000 россиян эвакуированы из Газы, операцию завершили РИА «Новости»

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Оперативная группа МЧС России по решению президента Владимира Путина завершит работу по эвакуации россиян из Газы и покинет Египет. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков на оперативном совещании.

По его словам, спасатели доставили в Россию более 1000 человек, в том числе свыше 470 детей.

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«В Каире ожидает отправки заключительная группа граждан — еще 73 человека, в том числе 45 детей», — сказал Куренков.

Таким образом спасатели выполнят все заявки по эвакуации 1124 человек, поступившие через МИД России, подытожил глава МЧС России.

В пресс-службе ведомства уточнили, что оперативная группа МЧС начала работать в Египте с 3 ноября. Спасатели встречали россиян и членов их семей на пункте пропуска «Рафах», сопровождали их до Каира, а оттуда отправляли спецбортом в Москву.

Кроме того, Россия отправляла в Газу гуманитарную помощь. Самолеты МЧС доставили порядка 350 тонн гуманитарных грузов для жителей пострадавшего от израильских обстрелов анклава.

Накануне Армия обороны Израиля нанесла удар по лагерю беженцев Джабалия на севере Газы. В результате атаки погибли свыше 100 человек.