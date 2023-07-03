Мир 03 июля 2023, 07:02 Операция на ЗАЭС создаст правовой шлюз для легализации участия НАТО в конфликте — «Росэнергоатом» Советник Карчаа: Запад использует операцию на ЗАЭС, чтобы вступить в конфликт напрямую РИА «Новости»

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Ядерная угроза на Запорожской АЭС развяжет НАТО руки и позволит открыто вступить в конфликт на Украине. Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сказал об этом ТАСС.

По его словам, после провала контрнаступления Вооруженных сил Украины западные политики готовы пойти на все. Ренат Карчаа объяснил, что они сделали очень высокие ставки, и поражение киевского режима на поле боя с Россией станет проигрышем всего Запада.

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«Организация специальной операции на станции, которая бы привела к ядерному инциденту, по их мнению, создаст правовой шлюз для легализации участия НАТО в конфликте», — сказал он.

Ренат Карчаа предупредил, что России создали образ страны, готовой к ядерной провокации. Это позволит после того, как ее устроят, квалифицировать случившееся как угрозу для Европы и всего мира. Вероятность такого происшествия по словам советника главы «Росэнергоатома», как никогда высока.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в подготовке провокации на Запорожской АЭС, но гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после визита на предприятие опроверг его слова.